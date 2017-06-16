مصدر المباحث من سكان قرية المتهم الأول دفعه إلى الفضفضة

يُجبر صاحب البطاقة بالقانون على دفع قيمة المشتريات

أمير زكي

أحال مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة اللواء محمد الشرهان الى النيابة العامة 3 متهمين وهم حارسا أمن وموظف في الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية وتوريط العشرات من المواطنين والمقيمين في اقساط وقيمة مشتريات لا دخل لهم فيها، وأكد مصدر ان ضبط هذا التشكيل العصابي من شأنه اغلاق قضايا متعددة خاصة بأشخاص فوجئوا بأنهم مطالبون بسداد مبالغ مالية كبيرة جراء أغراض وأجهزة لم يشتروها او خطوط هواتف لم يستخدموها ولا يعرفون عنها شيئا.

وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت الى اللواء محمد الشرهان عن وافد يعمل حارس امن في المعلومات المدنية يستخرج بطاقات بدل فاقد ويبيعها لآخرين مقابل 200 دينار للبطاقة الواحدة.

وقال المصدر: قام رجال المباحث بإرسال مصدر لهم وكانت المصادفة ان مصدر المباحث وهو وافد مصري من نفس قرية المتهم وهذا كان من احد الاسباب التي جعلت الوافد يشرح لابن قريته كل التفاصيل، اذ أبلغه بأنه يتعاون مع حارس امن آخر وموظف وانهم يبيعون البطاقات لاشخاص يقومون بالتردد على محلات لبيع الالكترونيات تشهد ازدحاما بحيث لا يكون هناك تدقيق، ومن ثم يقومون بشراء أغراض بالتقسيط بهذه البطاقات وكذلك يقومون بتأجير سيارات واستخراج خطوط هواتف، هذا وتم ضبط شريكي المتهم وجار الوقوف على الذين تعاونوا معهم واشتروا البطاقات منهم وذلك من خلال سجلات الهاتف النقال الخاص بالمتهمين الثلاثة.