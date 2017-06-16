محمد الجلاهمة

أحال رجال الإدارة العامة لشؤون الإقامة يوم امس الأول الى النيابة العامة 3 وافدين جميعهم من الجنسية الآسيوية لقيامهم بتزوير استمارة لائق صحيا وبيعها الى المصابين بأمراض معدية لإنجاز معاملات الإقامة وكذلك بيعها على مخالفي قانون الإقامة بحيث يستطيعون العمل في مطاعم ومرافق تبيع المواد الغذائية.



وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت الى مدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة اللواء سعود الخضر عن وافد آسيوي يروج لشهادات اللائق صحيا مقابل مبالغ مالية تصل الى 200 دينار وعليه اوعز الى فريق من الإدارة العامة بالتحقيق في المعلومات وأضاف المصدر خلص فريق العمل الى ان الآسيوي المبلغ عنه يعاونه آخرون ويقيمون في الجليب وأنهم يزورون معاملات لائق صحيا لبيعها على الوافدين.



وعلى الفور تم استصدار اذن نيابي وضبط الآسيويين وعثر بحوزتهم على كمية من الأوراق الجاهزة بالأختام تحت خانة الاسم والرقم المدني فارغة وجار الوقوف على معاونين لهم يعملون في وزارة الصحة.