أحمد خميس - مشاري المطيري

ألقى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية القبض على مواطن وشخصين غير محددي الجنسية يقومون بسرقة المركبات عن طريق الكسر.

وضبط المتهمين تم بعد ان تقدم مواطن ببلاغ عن سرقة مركبته عن طريق الكسر، وبناء على تلك المعلومات تم تشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والاستدلالات على الفور للقيام بالمزيد من التحريات والتي أكدت جميعها قيام مواطن بالسرقة وبعد أحذ الإجراء القانوني اللازم تم ضبطه، وبالاستعلام عنه بالحاسب الآلى تبين انه مطلوب في عدد (6) قضايا سرقة مركبات وبمواجهته اقر بما نسب إليه.

وفي السياق نفسه ابلغ أحد الوافدين عن سرقة مركبته، وعلى الفور تم تشكيل فريق أمن لجمع كافة المعلومات وتم التوصل إلى الجناة وتبين انهما شخصان من غير محددي الجنسية وبمراقبتهما تمت مشاهدتهما وأحدهما يقود المركبة المسروقة والآخر بجواره وتم الاستعانة بدوريات الإسناد التابعة للأمن العام وألقي القبض عليهما وبالاستعلام عنهما تبين أن المتهم الأول من أرباب السوابق في نشاط سرقات المركبات، وكذلك المتهم الثاني له سجل إجرامي.

هذا وقد تمت إحالتهم جميعا والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.