احمد خميس

حذر مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء العقيد خليل الأمير من زيادة حوادث الحرائق والتي لوحظت بشكل لافت هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة، وقال العقيد الأمير في تصريح صحافي: مع حلول فصل الصيف من كل عام تزداد أعداد الحرائق ويتواكب ازديادها مع موسم الإجازات من ناحية، ومن ناحية أخرى شدة حرارة الجو، حيث يلجأ البعض الى تشغيل أجهزة التكييف بشكل مستمر ما يؤدي الى وجود أحمال زائدة على التيار الكهربائي وبالتالي يزيد من احتمالية اندلاع الحرائق.

وذكر العقيد خليل الأمير: نسبة الحرائق خلال شهر رمضان بدأت في الارتفاع تواكبا مع ارتفاع درجات الحرارة ولوحظ ذلك بشكل لافت في المناطق السكنية ما يرجح بأن هذا الموسم سيشهد العديد من الحوادث وقد لا تقتصر فقط على المناطق السكنية.

ودعا العقيد الأمير المواطنين والمقيمين الى ضبط التكييف على درجة ٢٥ مئوية أو ٧٥ فهرنهايت وهي الدرجة الأنسب لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ما يخفف من الأحمال ويقلل من احتمالية اندلاع الحرائق، كما أشار العقيد الأمير الى عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرديئة سواء كانت في التوصيلات الكهربائية أو في بعض الأجهزة المستخدمة حيث نجد الكثيرين يلجأون الى شراء ادوات كهربائية مقلدة بسبب رخص ثمنها.

ومن الأسباب الشائعة في حدوث الحرائق، ذكر العقيد الأمير استعمال الشفاطات في المطابخ والحمامات بشكل مستمر يؤدي الى اندلاع الحرائق ويجب عمل صيانة دورية للمطابخ عن طريق فحص تمديدات خرطوم الغاز من الاسطوانة وصولا الى الطباخ أو موقد اللهب، كما دعا الأمير أولياء الأمور الى مراقبة أبنائهم وعدم تركهم يعبثون في الأجهزة الكهربائية، وأضاف فيما يتعلق بالرسائل المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحذر من عدم تعبئة خزان الوقود بشكل ممتلئ لأنه يؤدي الى انفجار الخزان بسبب ارتفاع درجات الحرارة قال:

هذا الكلام غير صحيح ولا يعتمد على دليل علمي انما هناك ارشادات موجودة في جميع محطات تعبئة الوقود تحتم على قائد المركبة الالتزام بها مثل اطفاء المركبة قبل تعبئة الوقود وعدم التدخين داخل المحطة.. إلخ.