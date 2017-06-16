محمد الدشيش

أدرج اسم وافد عربي على قوائم المطلوب القبض عليهم بعد ان اتهمته زوجته بالنصب عليها والهرب بـ 13 ألف دينار إلى موطنه.

وقالت المواطنة في قضية سجلتها في أحد مخافر حولي ان زوجها وعلى مدار عدة أشهر اقنعها بالدخول شراكة مع منتج مشهور لإعداد مسلسل وان هناك ربحا وفيرا بانتظارهما، واضافت: تحت الإلحاح قمت بالتقدم إلى أحد البنوك وأخذ قرض بقيمة 13 ألف دينار وسلمت المبلغ اليه.



واضافت: فوجئت مؤخرا بهروبه إلى موطنه وحين بدأت استفسر عن المسلسل الذي أخذ المبلغ من أجله اكتشفت انني تعرضت للخداع.



وسجلت قضية خيانة أمانة.