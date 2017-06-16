عبدالله قنيص

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه في إطار الجهود التي يقوم بها قطاع أمن المنافذ لتسهيل إجراءات دخول وخروج المواطنين والمقيمين والحفاظ على أمن البلاد من خلال التدقيق على جميع البيانات الخاصة بالمسافرين وكذلك ضبط المطلوبين والممنوعين.



ان إجمالي حركة المسافرين عبر إدارة جوازات المطار التابعة للإدارة العامة لأمن المطار عن شهر مايو 2017 بلغت 934215 مغادرا وقادما وإجمالي عدد المغادرين والقادمين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 37300 مسافر، لافتة إلى أن عدد المواطنين القادمين والمغادرين 300220 مسافرا، أما باقي الجنسيات فبلغت 596695 مسافرا.

وأشارت إلى أن التأشيرات الصادرة من إدارة جوازات المطار بلغت 17838 تأشيرة، كما تم كشف بصمة الإبعاد لعدد 91 شخصا، وضبط 3 من المزورين الذين تم ضبطهم بإدارة جوازات المطار.



وأوضحت انه تم شطب المنع عن 1136 شخصا بإدارة جوازات المطار، وضبط وتحويل 129 شخصا للجهات الطالبة.