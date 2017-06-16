أعلن المحامي دويم المويزري انه بصدد تحريك دعوى قضائية ضد الفنان المصري رامز جلال الذي يقدم برنامج «رامز تحت الارض» على قناة «ام.بي.سي مصر»، حيث استضاف البرنامج الفنانة المصرية الشابة نسرين امين، وكعادته دائما يسخر رامز من ضيوفه بشكل لافت، لكنه هذه المرة تطاول ـ من وجهة نظر المحامي ـ على الصحابي الجليل خالد بن الوليد حين وصف ملابس الفنانة قائلا بالحرف الواحد «وهي نازلة باللبس ده تحس انها نازلة خالد بن الوليد تشتري شبشب!».

من جهة أخرى، أوضح مصدر في البرنامج ان رامز كان يقصد شارع خالد بن الوليد اشهر شارع تجاري في الإسكندرية، ولم يقصد بالقطع الصحابي الجليل، حيث لا مجال هنا إطلاقا للتعرض إلى مثل هذه القامات، ولم يسبق لرامز جلال أن تعرض لأي شخصية تاريخية معروفة بأي نوع من الإساءة.