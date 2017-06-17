محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، مباحث العاصمة من توقيف 18 شابا كويتيا بين حدث وبالغ فيما تم التحفظ على شابين آخرين في المستشفى على ان يحالا عقب التعافي الى النيابة للتحقيق معهما في قضية حملت عنوان تبادل اعتداء بالضرب وترويع المواطنين والمقيمين، وتعريض حياتهم للخطر.

جاءت هذه الإجراءات عقب تداول مقطع فيديو وتلقي «الداخلية» بلاغا بشأن مشاجرة عنيفة وتبادل التصادم بإحدى مناطق العاصمة.

وقال مصدر أمني انه فور ورود البلاغ والاطلاع على محتوى المقطع جرى تشكيل فريق من المباحث الجنائية استطاع تحديد أطراف المشاجرة ومكانها، وتبين انهم أكثر من 20 شابا حيث صدرت اذون نيابية لضبطهم واحضارهم، ليقوم رجال المباحث بتوقيفهم وضبطهم تباعا.

وتبين ان المتشاجرين ينقسمون الى مجموعتين، الأولى تضم 12 بينهم شاب يمني فيما تضم المجموعة الثانية 8 شباب منهم اثنان بمستشفى الصباح.

وأكد المصدر ان رجال المباحث سوف يخضعون المتهمين لتحقيقات اضافية لمعرفة ما اذا كان هناك آخرون شاركوا في تلك المشاجرة العنيفة أو وجود أسباب أخرى غير تلك التي ذكروها في التحقيقات الأولية.