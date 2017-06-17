فرقة الإطفاء سيطرت على النيران قبل انتشارها إلى المركبات المجاورة للباص

هاني الظفيري - أحمد خميس

أخمد رجال الإطفاء حريقين شبا امس في منزل بالعارضية وباص بالفروانية دون حدوث اي خسائر بشرية، وكان بلاغ قد ورد الى غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء بعد منتصف الليل اول من امس عن حريق نشب في منزل بمنطقة العارضية وتوجه رجال إطفاء مركز العارضية بقيادة النقيب أحمد الرشيدي وعند وصولهم الى مكان الحادث تبين ان الحريق في غرفة بالدور الثاني وعلى الفور تمت عملية مكافحة النيران والسيطرة عليها وإخمادها قبل انتشارها لباقي غرف المنزل دون وقوع اي إصابات بشرية.

كما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء بلاغا عن نشوب حريق مركبة نوع (باص) في منطقة الفروانية قبل الإفطار بحوالي نصف ساعة وعلى الفور توجهت فرقة إطفاء مركز الفروانية بقيادة المقدم خالد كنعان الى موقع الحادث، وتمت السيطرة على حريق المركبة وإخماد النيران قبل انتشارها الى المركبات المجاورة للباص، وانتهى الحادث دون وقوع أي إصابات بشرية فيما اقتصرت الإضرار على الخسائر المادية.