أحمد خميس

تمكن رجال جمارك مطار الكويت الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بحوزة وافد آسيوي أمس الأول.

وقال مصدر جمركي إن فريق الجوالة رصد وافدا آسيويا بعد وصوله إلى البلاد عبر صالة القادمين بمطار الكويت الدولي، حيث ظهرت عليه علامات التوتر والارتباك فازدادت عملية الرصد والمراقبة حتى وصل إلى حمل الحقائب وعند تفتيش حقيبته عثر بداخلها على 1589 حبة تقريبا مؤثرات عقلية، بالإضافة إلى 2000 حبة تقريبا مشتبه فيها مخبئة بالجيب السري المخبأ بين الأمتعة في حقيبة السفر.

وأحيل المتهم مع المضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.