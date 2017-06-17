محمد الجلاهمة

تمكنت السلطات الامنية في مخفر خيطان من ضبط وافد هندي يقوم بترويج الخمور المحلية في المنطقة واثناء ضبطه عثر بحوزته على مواد مخدرة ملفوفة داخل اكياس بالاضافة الى الخمور، وكان الهندي يقوم بعمله مستخدما سيارة الاجرة الجوالة حتى يستطيع توصيل الخمور والمخدرات الى راغبيها، ولكن رجال امن مخفر خيطان كانوا له بالمرصاد بعد ان اشتبهت به احدى الدوريات خلال جولة امنية فتم توقيفه واتضح ان التاكسي لا يوجد به تأمين منذ سنة، كما ان قائده الهندي يسير بالطريق متعرجا يمينا ويسارا دون مراعاة لمستخدمي الطريق وعليه تم تحويله الى الجهات الامنية المعنية.