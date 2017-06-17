محمد الجلاهمة



علمت الانباء ان ١٢ ضابطا اجبروا علي التقاعد قبل نحو عام بصدد العودة مرة اخرى الى العمل في الداخلية ولكن بخلاف المناصب التي كانوا عليها وفي مناصب تحتاج اليها للوزارة ، وقال مصدر ان عودة الضباط جاءت بعد موافقتهم على العودة دون شروط مع اعادة المستحقات التي حصلوا عليها وأنهم أجروا الفحص الطبي الخميس ومن المقرر عودتهم رسميا خلال الايام المقبلة، والمعادون للخدمة هم :



١- لواء / عبدالله احمد عِوَض العلي

٢- لواء/ محمود ابراهيم حاجي الطباخ

٣- لواء/ ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم العيسى

٤- عميد / توحيد عبدالله احمد الكندري

٥- عميد / محمد هاشم محمد صبر

٦- عميد / ماجد سلطان بلال الخميس

٧- عميد / نافع ثانر جابر العنزي

٨- عقيد / عبدالعزيز على سعود العرادة

٩- عقيد / عبدالله عيسى عباس البلوشي

١٠- عقيد / سعدون عجيل تركي الخالدي

١١- عقيد / بسام صالح سلطان المجرن

١٢- عميد / عبدالرحمن عبدالله حمد الصهيل