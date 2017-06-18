خطة الوزارة في عطلة العيد تعتمد على توفير الأمن في المتنزهات والأسواق

مشاري المطيري

أكد مصدر أمني رفيع المستوى في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان وزارة الداخلية لن تسمح بتخصيص ساحات خارجية للمساجد الرئيسية لإقامة صلاة العيد التي ستكون اقامتها داخل المساجد وذلك لاعتبارات أمنية، مشيرا الى ان الوزارة اخطرت وزارة الاوقاف بهذا الأمر، لافتا الى ان هناك مساجد في أماكن سكن خاص وقد يقوم المصلون بإقامة ساحات خارجية ولكن هذا ليس قاعدة.

وأشار المصدر الى ان وزارة الداخلية اعدت خطة محكمة بحيث تخرج صلاة العيد بأمن وأمان للمصلين، مشيرا الى ان الخطة التي سيتم تنفيذها يشارك فيها كل من قطاعي امن الدولة والأمن الجنائي الى جانب القطاعات الميدانية الأخرى،مبينا ان لكل قطاع دورا محددا سيقوم به وأن هناك مراقبة وتقييماً لإدارة كل قطاع على حدة، لافتا الى ان البوابات الإلكترونية سيتم الالتزام بالمرور منها في المساجد الرئيسية.

وقال المصدر ان مثل هذه الاجراءات يجب ألا يتم تفسيرها على ان هناك تهديدا تلقته السلطات بشأن عمل إرهابي ما، وإنما تدخل في إطار حرص نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري على أمان وسلامة المصلين.

وأشار إلى ان هناك خطة ستقوم اجهزة الداخلية بتنفيذها مباشرة في عطلة عيد الفطر تعتمد على نشر دوريات الأمن العام والنجدة والمرور في أماكن التنزهات، مبينا ان اجتماعا تنسيقيا ضم وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري ووكلاء الداخلية الميدانيين مؤخرا لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة، وان الاجتماع ضم أيضا اللواءات: عصام النهام وخالد الديين وجمال الصايغ وابراهيم الطراح وفهد الشويع.