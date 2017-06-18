محمد الجلاهمة

أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ بتسجيل قضية بحق شاب كويتي حملت عنوان «تصادم ثنائي واشتباه بحالة شخص غير طبيعية وإهانة واعتداء على رجال الأمن»، وأخذت القضية رقم «221/ 2017» مرور الظهر، وأودع المتهم في نظارة مخفر الظهر على أن يحال إلى الأدلة الجنائية لمعرفة حقيقة تناوله المواد المسكرة، فيما كلف رجال مباحث الأحمدي بالبحث عن شخصين كانا برفقة المتهم وتمكنا من الهرب الى جهة غير معلومة، هذا وتحفظ رجال الأمن على نصف زجاجة خمر مستوردة تم العثور عليها في مركبة المتهم الفارهة.

وبحسب مصدر أمني، فان أثناء تجوال احدى دوريات مخفر الظهر تم رصد «رباعية» فارهة تسير بسرعة جنونية، وعند المرور من أمام الدورية قام قائدها بمسك بريك مفاجئ، وذلك للاصطدام بالدورية، حيث تبين أن دورية النجدة تقوم بمتابعته لمخالفته، وعند نزول صاحب المركبة الذي تبين انه مواطن عشريني مع شخصين لاذا بالفرار كان بحالة غير طبيعية، وقام بمقاومة رجال الأمن واعتدى على أحد الضباط، وتم طلب إسناد من مديرية الأمن، وعند إحالة مركبة الشخص الى المخفر تبين انه يوجد داخلها بطل كبير به مادة مسكرة.