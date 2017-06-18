محمد الجلاهمة - هاني الظفيري



اغلقت وزارة الداخلية ملف قضية مقتل الوافدة الاسيوية قبل ايام في خيطان بضبط زوجها القاتل، و ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا من كشف غموض جريمة قتل في منقطة خيطان، راح ضحيتها وافدة من الجنسية الهندية .



وكانت غرفة العمليات في الادارة العامة للمباحث الجنائية بلاغا يوم الاحد الماضي يفيد بوجود جريمة قتل في منطقة خيطان حيث تم العثور على جثة وافدة هندية الجنسية وقد تعرضت للطعن ثلاث مرات في الرقبة والراس حتى فارقت الحياة.



واوضحت الادارة انه تم تشكيل فريق تحقيق خاص من الادارة العامة للمباحث الجنائية لمتابعة الجريمة وكشف ملابساتها وتحديد مرتكبيها، حيث عمل فريق التحقيق على جمع المعلومات والتوسع بالتحقيقات استنادا لما تم جمعه من أدلة في مسرح الجريمة لكشف ملابسات وغموض تلك القضية، حيث افضت التحقيقات الى الاشتباه بزوج المجني عليها (هندي الجنسية) واكدت التحقيقات تواجده في مكان الجريمة لحظة وقوعها.



واضافت الادارة انها تمكنت أمس السبت من تحديد مكان المتهم في محافظة الجهراء ( منطقة العيون )،

وتم عمل كمين محكم ومداهمة المكان الذي أختبأ به وضبطه، حيث اقر واعترف بعد مواجهته بنتائج التحقيقات بقيامه بارتكاب الجريمة وانه كان بحالة غير طبيعية و حصلت بينه وبين المجني عليها (زوجته) مشادة كلامية حادة، وقام بتسديد ثلاث طعنات بالرقبة والرأس للمجني عليها بإستخدام آداة حادة ( سكين )، والتي أرشد عن مكان إخفائها.



وقد تم احالة المتهم الى الجهة المختصه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.