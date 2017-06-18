عبدالله قنيص

اقتيد مواطن في مواقف مطار الكويت الدولي الى الادارة العامة لمباحث السلاح وأرفق في ملف الإحالة سلاح ناري نوع مسدس وذخيرة، وذلك للتحقيق معه في ملابسات حيازته للسلاح.

وبحسب مصدر امني فإن رجال مرور مطار الكويت وخلال إقامتهم لحملة على مقربة من المطار أوقفوا شخصا بدا انه في حالة غير طبيعية ومرتبك وعليه تم الطلب منه النزول وبعد مماطلة امتثل للتعليمات، ولدى تفتيش مركبته عثر رجال المرور على السلاح الناري، وعليه تم إخضاعه للتحقيق، حيث قال ان لديه أعداء وان المسدس قد يستخدمه للدفاع عن نفسه.

وأوضح المصدر ان رجال المرور ورجال مباحث السلاح تأكدوا ان المواطن الموقوف لم يكن ينوي استخدام السلاح بشكل مطلق في المطار ومحيطه ولكن على ما يبدو من المتعاملين مع تجار المخدرات.

كما توجه مواطن إلى السلطات الأمنية في مخفر الأحمدي بعد أن وصلت إليه تهديدات بالقتل من قبل أحد المواطنين.

وجاء ذلك بسبب خلافات بينهما وصلت إلى عملية التهديد والوعيد بالقتل.

وتوجه المواطن مباشرة خوفا على نفسه إلى السلطات الأمنية وأبلغهم بهذا التهديد وزودهم بمن قام بذلك وجار استدعاء الطرف الآخر للتحقيق حول هذه القضية.