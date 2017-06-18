هاني الظفيري

استنفرت أجهزة وزارة الداخلية على خلفية بلاغ غامض تعلق بإقدام فتاة على الانتحار شنقا وبعد جهود مضنية في البحث والانتقال الى الموقع الذي أبلغت عنه المتصلة تبين ان البلاغ صادر عن فتاة مضطربة عقليا وتقيم في منطقة جابر الاحمد وليس الأندلس حسبما ذكرت في بلاغها.

وبحسب مصدر امني فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغا مساء امس الاول من فتاة قالت انها تعتزم ان تنهي حياتها شنقا، وحددت موقع سكنها في منطقة الاندلس ق 3، وقال المصدر انه على الفور تم التحرك للتعامل مع البلاغ بجدية، حيث جرى تحريك قوة الى منطقة الاندلس بحثا عن مكان سكن الفتاة التي أبلغت عن عزمها الانتحار وكان هناك فريق آخر يبحث في المكان الذي تقيم فيه المبلغة استنادا الى الاقمار الاصطناعية ومعلومات اخرى لدى الداخلية، وتوصل الفريق الاخير الى ان الفتاة مختلة وتقيم في منطقة جابر الاحمد ليتم الانتقال إلى موقعها والتأكد من انها مضطربة.