محمد الدشيش
اضطر رجال الإطفاء الى إخلاء بناية مؤلفة من 8 طوابق من سكانها إثر حريق شب في الطابق السابع، وكان بلاغ قد ورد الى مركز العمليات بالادارة العامة للإطفاء مساء امس يفيد بوقوع حريق شقة في بناية بمنطقة خيطان، وعلى الفور توجه الى موقع الحريق مراكز إطفاء الفروانية، صبحان، الإنقاذ الفني، بالإضافة الى الإسناد وفور صولهم عمل رجال الإطفاء على إخلاء العمارة بالكامل من السكان ومكافحة الحريق وعمل تهوية له وتبين لهم ان هناك خمسة أشخاص محشورين بالحريق فتم إنقاذهم قبل ان تصل لهم النيران ودون وقوع اي إصابات.