أحمد خميس

تلقى آسيوي ضربا شديدا على أيدي مجهولين في منطقة الوفرة، وكان الآسيوي الذي يعمل لدى أحد المواطنين وأثناء سيره بالطريق فوجئ بشخصين مجهولين ينقضان عليه بقوة وقاما بالاعتداء عليه بالضرب، وحاول أن يدافع عن نفسه ولكنه لم يستطع وخارت قواه، ثم سلب منه المجهولان مبلغ 40 دينارا وجهاز هاتف نقال وفرا هاربين الى جهة غير معلومة.



هذا، وقام أحد المارة بنقل الآسيوي الى مخفر الوفرة ومنه الى مستشفى العدان، وتبين أن الإصابات كانت عبارة عن جرح بحاجبه الأيسر وكدمات متفرقة بأنحاء جسده، حيث أحضر تقريرا طبيا الى السلطات الأمنية، وعلى ضوئه تم تسجيل قضية الاعتداء بالضرب وتحويل القضية الى الجهات الأمنية المعنية.