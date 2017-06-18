هاني الظفيري

نجح رجال الامن العام في توقيف وافد آسيوي مساء اول من امس كان يقوم بترويج الخمور المستوردة والمحلية على الوافدين من مختلف الجنسيات، وأحيل إلى الحجز مع المضبوطات تمهيدا لإبعاده عن البلاد.

وقال مصدر امني ان معلومات وردت إلى رجال الامن عن قيام آسيوي بالاتجار بالمسكرات، وعليه تم تحري دقة المعلومات التي اتضح انها صحيحة وداهمت قوة امنية منزل الآسيوي في منطقة السالمية بالقرب من احد المقاهي وعثر رجال الامن على 11 بطل خمر مستورد و9 بطل خمر محلي الصنع، وافاد المصدر بأن الآسيوي حاول الفرار من الموقع إلا ان رجال الامن قاموا بملاحقته وضبطه ورفع تقرير بالواقعة.