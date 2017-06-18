محمد الجلاهمة

علمت «الأنباء» أن 12 ضابطا من رتب عقيد وعميد ولواء أجبروا على التقاعد قبل نحو عام، بصدد العودة مرة أخرى الى العمل في الداخلية، ولكن بخلاف المناصب التي كانوا عليها بحيث تكون عودتهم في مناصب تحتاج إليها الوزارة.

وقال مصدر بالداخلية ان عودة الضباط جاءت بعد موافقتهم على طلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأن تكون عودتهم دون شروط واسترجاع المستحقات التي حصلوا عليها.

وأشار المصدر الى أن الضباط اللذين هم بصدد العودة أجروا على الفحص الطبي الخميس الماضي ومن المقرر عودتهم رسميا خلال الأيام المقبلة، وهم اللواءات عبدالله العلي، محمد الطباخ، إبراهيم العيسى، والعمداء عبدالرحمن الصهيل، توحيد الكندري ومحمد هاشم الصبر، ماجد الخميس ونافع العنزي، والعقداء عبدالعزيز العرادة، عبدالله البلوشي، سعدون الخالدي وبسام المجرن.