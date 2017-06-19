عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل عقوبة الإعدام شنقا لضابط مخفر منطقة القادسية المتهم بقتل زميله وكيل ضابط، وقضت مجددا بالاكتفاء بحبسه حبسا مؤبدا مع الشغل والنفاذ مع عزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 80 فلساً وبتغريمه ضعف المبلغ لسرقته طلقات من مخزن المخفر وبمصادرة أقراص مرفقة بملف الدعوى.

وتعود وقائع الدعوى إلى سبتمبر 2012 حيث حدث خلاف بين الجاني والمجني عليه إثر غضب الأول من قيام الأخير بتدوين ملاحظة هروب من العمل بناء على أمر رئيس المخفر، ليقوم بمعاجلته بطلقة نارية خلال تناوله وجبة العشاء أردته قتيلا على الفور.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قتل زميله المجني عليه عمدا مع سبق الاصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا «مسدسا» وذخيرة وما أن ظفر به حتى عاجله بإطلاق عيار ناري على رأسه قاصدا من ذلك قتله.

وصرح وكيل المتهم المحامي د.فهد الحبيني أنه بيّن للمحكمة أخطاء حكم الاستئناف بإعدام موكله بأسباب صحيفة الطعن بالتمييز، مشيرا إلى أن نيابة التمييز وافقته الرأي، الأمر الذي أدى لاستبعاد حكم القصاص عن المتهم.