أحمد خميس

أصر مواطن على تسجيل قضية تهديد بالقتل بحق خادمته الاثيوبية طالبا من رجال الامن الفزعة وانجاز ما يلزم بحيث لا تعود الخادمة الى منزله كي لا يقع المحظور خاصة بعد ان سمع منها صراحة تهديدا مباشرا بأنها تعتزم قتل ابنائه.

وقال المبلغ في القضية التي سجلها في مخفر الفنطاس انه يقيم في منطقة الفنطاس وتعمل لديه وافدة اثيوبية من مواليد 1989 مشيرا الى انه سمعها تتحدث بنفسها وتقول حرفيا: راح اذبح الاطفال.. الحين رمضان حرام.. بعد رمضان.

وقال المبلغ انه واجه الوافدة الاثيوبية بما سمعه فإذا بها تزعم خلاف الحقيقة مؤكدا انه سمع العبارة صراحة. هذا وتم ابلاغ محقق مخفر الفنطاس الذي امر بتسجيل قضية تهديد بالقتل بحق الوافدة واحتجازها في النظارة لحين العرض على النيابة.