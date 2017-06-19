القاتل اختفى داخل غرفة تؤجر باليومية

محمد الجلاهمة ـ هاني الظفيري

امر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء خالد الديين باحالة قاتل زوجته في خيطان الى النيابة العامة، حيث احيل للتحقيقات امام النيابة واقر بارتكابه الجريمة، مبررا ما فعله بالخلافات الزوجية وان زوجته كان مزعجة ودبت بينهما خلافات بسبب تأخره في سداد قيمة ايجار الغرفة التي يقيمان فيها، وانه تخلص من إزعاجها بقتلها، ثم هرب خشية من المباحث على حسب زعمه وتوجه الى الجهراء، حيث استأجر غرفة بالايجار اليومي.

ونفى مصدر امني ان يكون من اقام لديهم الوافد يعلمون بالجريمة التي ارتكبها وانهم قالوا انهم يستأجرون غرفا صغيرة مقابل دينار لليوم الواحد.

وكان رجال مباحث الفروانية قد بذلوا جهودا جبارة في محاولة لضبط الوافد الذي اغلق هاتفه النقال تماما وتوارى عن الانظار، وهو ما دعا رجال مباحث الفروانية الى تمشيط مناطق كثيرة ومساكن للعزاب بحثا عنه حتى تم ضبطه، فيما اشرف على جهود رجال مباحث الفروانية بشكل متواصل اللواء خالد الديين.

الى ذلك، قال المصدر ان رجال المباحث على اتم استعداد للتجاوب مع النيابة العامة بحيث يتم اصطحاب المتهم الى حيث ارتكب جريمته لتمثيلها.

وكانت غرفة عمليات الادارة العامة للمباحث الجنائية قد تلقت بلاغا الاحد الماضي بوجود جريمة قتل في منطقة خيطان، حيث تم العثور على جثة وافدة هندية تعرضت للطعن ثلاث مرات في الرقبة والرأس.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه تم تشكيل فريق تحقيق خاص من الادارة العامة للمباحث الجنائية لمتابعة الجريمة وكشف ملابساتها وتحديد مرتكبيها، حيث عمل فريق التحقيق على جمع المعلومات والتوسع بالتحقيقات استنادا لما تم جمعه من ادلة في مسرح الجريمة لكشف ملابسات وغموض تلك القضية، حيث افضت التحقيقات الى الاشتباه بزوج المجني عليها (هندي الجنسية) واكدت التحقيقات تواجده في مكان الجريمة لحظة وقوعها.