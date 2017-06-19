محمد الجلاهمة ـ هاني الظفيري

انتهت التحقيقات التي قام بها رجال المباحث الجنائية مع الوافد الذي وجد غارقا في دمائه داخل حمام مجمع في الفروانية إلى ان الطعنات التي رصدت على جسده هو من احدثها بنفسه للانتقام من عشيقته التي هجرته وذهبت الى آخر يقل عنه في القدرات والامكانيات حسب قوله.

واكد التقرير الفني الصادر عن الأدلة الجنائية اقوال روميو الفروانية وتم استبعاد الشبهة الجنائية وتصنيف القضية باعتبارها شروعا في الانتحار.

وكانت غرفة عمليات الداخلية قد تلقت يوم امس الاول بلاغا بوجود شخص غارق في دمائه، حيث سارع الى موقع البلاغ عدد من رجال الأدلة الجنائية وكان هناك اعتقاد اولي بأن الواقعة شروع في القتل ولكن بعد تحسن صحة الوافد تم الاستماع الى افادته تفصيلا، ومن المقرر وحسب اقواله ان توجه له تهمة الزنا باعتباره مارس علاقة محرمة كانت تربطه بالوافدة التي اراد الانتحار من أجلها.