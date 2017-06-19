أحمد خميس

فتح رجال مباحث الجهراء تحقيقا للوقوف على حقيقة ادعاء مواطن بتعرضه للسلب بالقوة من قبل صديقه المواطن، فيما ارفق المدعى عليه تقريرا طبيا اكد من خلاله انه يعاني من سحجات بالعضد الايسر.

وبحسب افادة المبلغ، وهو من مواليد 1993 ويعمل في وزارة التخطيط، في مخفر القيروان، فانه تعرض للسلب بالقوة، واضاف انه عقد العزم على شراء مركبة حديثة ولم يجد سوى صديقه ليبلغه بما يعتزمه ويصطحبه لشراء المركبة الجديدة، وقال: كان بحوزتي مظروف به 9200 دينار وهو قيمة المركبة الحديثة، حيث اتصلت على صديقي حتى يرافقني لشراء المركبة، ومضى بالقول: فوجئت وفي مكان ناء بصديقي وقد كشف عن وجهه الحقيقي حيث اخرج سلاحا ابيض ووضعه على رقبتي وطلب مني ان انصرف الى حال سبيلي تاركا قيمة السيارة ـ اي تاركا المظروف الذي به قيمة المركبة.

وتابع بالقول: لم يكن هناك امامي خيارات اخرى، حيث اضطررت لان امتثل للتهديد وتركت له المبلغ .