أحمد خميس

اقتيد 3 أشخاص الى مباحث الفروانية للتحقيق معهم في تهمة السرقة، وجاءت إحالة الأشخاص الثلاثة وهم وافد مصري يعمل حارس مدرسة في خيطان ومواطنان الأول من مواليد 1989 والثاني من مواليد 1991 بعد ان أبلغ حارس آخر للمدرسة عن وجود لصوص ومركبة داخل فناء المدرسة.

وقال مصدر أمني ان حارس المدرسة التي تعرضت للسرقة وتقع في منطقة الرحاب استنجد بعمليات الداخلية، مشيرا الى انه كان يريد تناول طعام الإفطار لدى أحد أصدقائه، لكنه تراجع لأن الباص الذي كان سيقله لم يلحق به حيث عاد الى المدرسة ليجد سيارة أميركية رباعية يقوم 3 أشخاص بتحميل أجهزة حاسوب بداخلها، وعلى الفور توجهت دورية وتم إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة وتبين ان الوافد المصري شريك اللصين يعمل حارس مدرسة في خيطان، وان الأشخاص الثلاثة حملوا داخل السيارة عدد 45 شاشة و33 جهاز هارديسك.