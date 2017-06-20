عبدالكريم أحمد

برأت محكمة الجنح أمس 13 مواطنا وآسيويين من تهمة إخفاء النائب الأسبق مسلم البراك عن أنظار السلطات الأمنية التي كانت تبحث عنه تنفيذا لحكم حبسه لإلقائه خطابا سياسيا والذي قضى محكوميته أخيرا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بمخالفة المادة «132» من قانون الجزاء الكويتي والتي تنص على أن «كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصا صادرا بحقه أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذلك كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».