محمد الجلاهمة ـ هاني الظفيري - أحمد خميس

احتجز رجال الأمن الجنائي مواطنا ووالدته لشكوك في أن وفاة طفلين هما ابنا المواطن نتيجة تسمم، وفيما أيدت تحريات أولية هذه الفرضية فإن مصدراً أمنيا أكد أنه لا يمكن الجزم بأن سبب الوفاة هو التسمم ولكن هناك مؤشرات أولية وأن تقرير الأدلة الجنائية سيحسم الأمر بشكل قاطع إذ إن مختبرات الأدلة الجنائية سوف تحدد ما إذا كانت الوفاة نتيجة تسمم أم لا.



ولفت الى أن هناك عدة فرضيات تدعو إلى التريث في حسم الأمر.

واستمر احتجاز المشتبه فيهما الأب ووالدته لدى مباحث الفروانية لحين ورود نتيجة التقرير ورفض والد الضحيتين وجدتهما التحدث كثيرا عن وفاة الطفلين مكتفيين بأنهما لا يعرفان ويلتزمان الصمت في أحيان أخرى.

وبحسب مصدر أمني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت اخطارا من مستشفى الفروانية بوصول طفل يبلغ من العمر 7 سنوات وشقيقه ذي الـ3 أعوام جثتين هامدتين وان الطفلين وصلا بواسطة الأب والجدة ولا يوجد أي مظاهر غير طبيعية كما لم ترصد عليهما آثار ضرب. وتبين ان والدي الطفلين المتوفيين منفصلان.

وحول فرضية أن يكون الطفلان قد تناولا أغذية فاسدة، قال المصدر الأمني لا نرجح هذه الفرضية ولكن في النهاية الطب الشرعي سيحسم ذلك.