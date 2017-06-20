أحمد خميس

تواصلت قضايا إهانة الموظفين العامين، ويوم أمس شهدت منطقتا بيان والجابرية قضيتين جديدتين، الأولي الضحية فيها موظفة وتعمل في إدارة التنفيذ أما الثانية فالمجني عليهما فيها ٣ رجال مرور، أما الجناة في القضيتين فهم مواطنون.



وفي التفاصيل الكاملة للقضيتين فقد تقدمت مواطنة من مواليد 1989 وتسكن في منطقة سلوى وتعمل في تنفيذ معاملات الجوازات غرب مشرف ببلاغ إلى مخفر بيان اتهمت فيه مواطنا مراجعا عشرينيا بأنه أهانها وسبها ووصفها بأنها «هبلة وخبلة» وقالت ان الواقعة حدثت في مقر عملها وعلى مرأى ومسمع من زميلة لها قدمت رقم هاتفها، وأحيل بلاغها إلى جهة الاختصاص تمهيدا لاستدعاء المراجع للتحقيق معه فيما هو منسوب اليه.

أما القضية الثانية فقد تقدم خلالها ثلاثة مواطنين يعملون بمرور حولي وأبلغوا عن تعرضهم للسب والإهانة من قبل مواطن وذلك في منطقة الجابرية وسجلت قضية.