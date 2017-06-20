قوة الحادث أدت إلى تفحم المركبة فور الاصطدام

أحمد خميس - محمد الدشيش

لقي شخصان حتفهما في اصطدام مركبة كانا يستقلانها على طريق الفلاح بمزارع العبدلي بعمود إنارة.

وكان قد بلاغ قد ورد من قبل عمليات الجهراء ويفيد اصطدام في عمود كهرباء وحريق مركبة في منطقة العبدلي، فتوجهت مركبات الاطفاء والانقاذ بمركز اطفاء العبدلي بقيادة الرائد محمد البارون بالاضافة الى دورية امنية وتبين عند الوصول ان الشخص متفحم بالكامل وعند مكافحة رجال الاطفاء للنيران التي التهمت المركبة تم العثور على شخص آخر متفحم ولم يتسن التعرف على هويتهما.

وأمر محقق مخفر العبدلي بتسجيل رقم القضية 2017/496 تحت مسمى اصطدام بعمود إنارة وحريق ووفاة.



وتم انتداب الادلة الجنائية والطب الشرعي لتسلم الجثتين.