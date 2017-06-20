هاني الظفيري

تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق نشب في عمارة قيد الإنشاء في قطعة 6 بالفروانية، وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغا ظهر امس الاثنين عن تصاعد للأدخنة من عمارة قيد الإنشاء تقع في شارع 103- ق 6 في منطقة الفروانية، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مراكز الفروانية والعارضية بقيادة رئيس القسم ج بمركز الفروانية المقدم خالد كنعان، وعند الوصول تبين ان الحريق شب فوق احدى المحلات قيد الإنشاء بالعمارة، فباشر رجال الإطفاء بمكافحة الحريق، وتمت السيطرة عليه قبل انتقاله الى باقي اجزاء العمارة وبدون وقوع اي اصابات.



وذكر مصدر اطفائي ان سبب الحريق يرجع الى عملية اللحيم التي يقوم بها العمال في الدور الأول ادت الى تطاير بعض الشرار على محل قيد الإنشاء الذي يقع تحته، ما ادى الى نشوب الحريق، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.