أحمد خميس

اتهم شخص من غير محددي الجنسية مجهولا بسرقة مركبة وانيت، وقال في بلاغه ان السرقة حدثت في منطقة هدية.

«فارهة» تعرضت للإتلاف

قدمت مواطنة بلاغا الى مخفر الرميثية افادت فيه بتعرض مركبتها الفارهة للاتلاف من قبل مجهول وقالت ان الواقعة حدثت بمنطقة الرميثية.

سرقة عن طريق تحطيم حرز

سجل مخفر خيطان قضية بمسمى سرقة عن طريق تحطيم حرز بعد ان تقدم وافد مصري ببلاغ افاد فيه بأن مركبته تعرضت للسرقة بعد قيام الجاني بتحطيم الزجاج الخلفي لها.

..و «يابانية» اختفت من أمام مدرسة

قدم مواطن بلاغا الى مخفر خيطان افاد فيه بسرقة مركبته اليابانية من قبل شخص مجهول الهوية اثناء توقفها امام احدى مدارس المنطقة.

مواطنة تتهم زوجها «البدون» بضربها

اتهمت مواطنة خمسينية طليقها «البدون» بالاعتداء عليها بالضرب، وقدمت بلاغا بذلك الى مخفر الفنطاس أرفقت به تقريرا طبيا صادرا من مستشفى العدان بالإصابات التي لحقت بها، وسجلت قضية وأحيلت إلى جهة الاختصاص.

مشاجرة زوجية في العدان

تدخل رجال أمن محافظة مبارك الكبير لفض مشاجرة نشبت بين مواطنة وزوجها المواطن، وأحيل الزوجان الى مخفر العدان، فيما أحضرت الزوجة تقريرا طبيا يفيد بالاعتداء عليها، وتم تسجيل قضية.