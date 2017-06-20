ثناء سمو الأمير على أبنائـــه رجال الأمن وسام فخر واعتزاز على صدورنـا جميعــاً ويجب أن نرتفع دائماً لمستوى هذا الثناء

تقدير عميق للأداء الراقي المتميز لرجال الامن العام وتطبيقم القانون على الجميع بمسطرة واحـــدة

المؤسسة الأمنية جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع فمنتسبوها هم الابناء والاخوة والأباء

كفاءتكم مشهودة .. وتقفون بالمرصاد لكل من يتربص بهذا الوطن

ضرورة الاستعداد الجاد للعشر الأواخر من رمضان واتخـاذ كافة التدابير الاحترازية في إطار عملية متكاملة

الدوسري: نحن جنود للوطن كل منا في موقعه

في إطار الرعاية الكريمة لنائب رئيس مجلـس الــوزراء ووزيــر الداخليـة الشيخ خالد الجراح، لإخوانه وأبنائه منتسبي المؤسسة الأمنية .. ودعما لروح الأسرة الواحدة، واصل الجراح لقاءاته الأسرية مع أبنائه في القطاعات الأمنية .. حيث زار مساء أمس الاثنين مديرية أمن محافظة مبارك الكبير يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري.

وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المنافذ اللواء منصور العوضي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، والمدراء العامون للأمن في المحافظات الست ومساعدوهم وعدد من القيادات الأمنية بقطاع الأمن العام وقيادات مديرية أمن مبارك الكبير ومنتسبي قطاع الأمن العام من ضباط وضباط صف وأفراد.



وقد قام الوزير الجراح في البداية بالسلام على القيادات الأمنية معرباً عن تقديره واعتزازه لمنتسبي قطاع الأمن العام على أدائهم الراقي والمتميز وعطائهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن وتنفيذهم للمهام الأمنية المنوطة بهم وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.

ورفع أسمي آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمـو ولي العهـد الأمين الشيخ نواف الأحمد ، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حفظهم الله ورعاهم.



وأعرب عن عميق الامتنان والتقدير للقيادة السياسية العليا التي تدعم جهود المؤسسة الأمنية وتساند أبنائها وتوفر لهم كافة الإمكانات البشرية والفنية وأحدث التقنيات ليواكبوا التقدم العلمي في المجال الأمني مما أسهم في نجاحهم.

وأوضح أن ثناء سمو أمير البلاد المفدى على أبنائه رجال الامن وسام فخر واعتزاز على صدورنا جميعاً وحافز لنا لمزيد من البذل والعطاء لترسيخ ركائز الأمن في ربوع البلاد، وأننا جميعاً يجب أن نرتفع دائماً لمستوى هذا الثناء السامي.

وكذلك تقدير أهل الكويت وتعاونهم مع رجال الامن في أداء المهام المنوطة بهم .. مبرزا ان رجال الامن جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع .. فهم الأبناء والإخوة والآباء، موضحاً أن كفاءة رجال الأمن العام مشهودة وخبراتهم مقدرة وأداءهم رفيع، وهم يقفون بالمرصاد لكل من يريد أن يتربص بهذا الوطن ويخطون بثقة وتقدير المواطنين.



وطالبهم بعدم التهاون في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية واكتمال التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة خلال هذه الأيام الأواخر من شهر رمضان المبارك، مؤكدا على أن هذه الإجراءات والتدابير لابد أن تندرج في إطار عملية شاملة متكاملة لتأمين وتوفير الرقابة الأمنية وتحقيق مزيد من الانسياب المروري على جميع الطرق والتقاطعات خاصة عند المساجد والانتشار الميداني لتنظيم حركة دخول وخروج المصلين في جميع المساجد دون عوائق، وأن الحفاظ على أمن المواطن على رأس أولويات المؤسسة الأمنية.



وأبدى الجراح ارتياحه للخطط الأمنية المتكاملة لكافة قطاعات وزارة الداخلية الميدانية التي تسعى لتحقيق الأمن الشامل من خلال الرؤية الأمنية لوزارة الداخلية للمرحلة المقبلة، مطالباً القيادات الأمنية بمزيد من اليقظة والمثابرةوأعرب عن أمله في أن تكون هذه الأيام المباركة فرصة طيبة لمزيد من الالتزام من جانب الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام فلا يكتمل الأمن إلا بتضافر الجهود جميعاً.



وتناول الجراح طعام الإفطار مع إخوانه وأبنائه قيادات وضباط وضباط صف وأفراد قطاع الأمن العام في جو من التواصل والمحبة بين القائد وأبنائه.

ثم قام معاليه بجولة اطلع خلالها على غرفة العمليات التابعة للمديرية، مشيداً بجهود القائمين عليها ومطلعاً على خطة انتشار الدوريات الأمنية ومناطق توزيعها مبدياً ملاحظاته وتقديره لجهودهم المستمرة.



من جانبه، أعرب وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري عن عميق الامتنان للشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلـس الــوزراء ووزيــر الداخليـة لحرصه على الالتقاء بإخوانه وبأبنائه منتسبي وزارة الداخلية في هذه الايام من شهر رمضان الفضيل، مؤكدا انه وجميع القيادات الأمنية ورجال الأمن في مختلف القطاعات جنود للوطن كل في موقعه.



حضر الافطار مدير عام الإدارة العامة لمكتب الوزير اللواء علي خالد الفارس، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل أحمد الحشاش.