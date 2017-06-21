محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في عددها امس عن شكوك في ان وفاة الطفلين بمنطقة الفروانية كانت بسبب التسمم، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه استكمالا للتحقيقات وبإخضاع والد الطفلين للتحقيق أقر بأنه قام صباح الأحد الماضي بدخول الغرفة التي ينام بها الطفلان وقام برش مبيد حشري في أنحاء متفرقة مدعيا خلال التحقيق الحرص على نظافة المكان بعد أن شاهد حشرات بالغرفة.

وأوضحت الإدارة أن معاينة الأجهزة الأمنية المختصة لغرفة نوم الطفلين أسفرت عن العثور على علبة المبيد الحشري وتم إخطار الإدارة العامة للأدلة الجنائية التي قام رجالها برفعها لفحصها وأخذوا مسحات من المكان وتحريز البطانيات الخاصة بالطفلين المتوفيين لفحصها.

هذا واعترف الاب امام مباحث الفروانية بخطئه غير المتعمد وذلك بعد التزامه الصمت لساعات وتبين عدم تعمده القتل.