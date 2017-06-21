مشاري المطيري

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن عميق الامتنان والتقدير للقيادة السياسية العليا التي تدعم جهود المؤسسة الأمنية وتساند أبناءها وتوفر لهم جميع الإمكانات البشرية والفنية وأحدث التقنيات ليواكبوا التقدم العلمي في المجال الأمني ما أسهم في نجاحهم.

وأوضح أن ثناء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على أبنائه رجال الأمن وسام فخر واعتزاز على صدورنا جميعا وحافز لنا لمزيد من البذل والعطاء لترسيخ ركائز الأمن في ربوع البلاد، وأننا جميعا يجب أن نرتفع دائما لمستوى هذا الثناء السامي.

لقاءات أسرية

جاء ذلك في كلمة الجراح خلال زيارته مديرية أمن محافظة مبارك الكبير يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري مساء اول من امس في إطار رعايته لإخوانه وأبنائه منتسبي المؤسسة الأمنية حيث تأتي الزيارة في اطار لقاءاته الأسرية مع أبنائه في القطاعات الأمنية.

وكان في استقبال الشيخ الجراح لدى وصوله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المنافذ اللواء منصور العوضي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، والمديرون العامون للأمن في المحافظات الست ومساعدوهم وعدد من القيادات الأمنية بقطاع الأمن العام وقيادات مديرية أمن مبارك الكبير ومنتسبي قطاع الأمن العام من ضباط وضباط صف وأفراد.

نسيج المجتمع

وأكد الجراح تقدير أهل الكويت وتعاونهم مع رجال الأمن في أداء المهام المنوطة بهم، مشددا على أن رجال الأمن جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وموضحا أن كفاءة رجال الأمن العام مشهودة وخبراتهم مقدرة وأداءهم رفيع، وهم يقفون بالمرصاد لكل من يريد أن يتربص بهذا الوطن ويخطون بثقة وتقدير المواطنين.

وطالبهم بعدم التهاون في اتخاذ كل التدابير والإجراءات الأمنية واكتمال التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة خلال هذه الأيام الأواخر من رمضان، مؤكدا أن هذه الإجراءات والتدابير لا بد أن تندرج في إطار عملية شاملة متكاملة لتأمين وتوفير الرقابة الأمنية وتحقيق مزيدا من الانسياب المروري على جميع الطرق والتقاطعات، خاصة عند المساجد والانتشار الميداني لتنظيم حركة دخول وخروج المصلين في جميع المساجد من دون عوائق، وأن الحفاظ على أمن المواطن على رأس أولويات المؤسسة الأمنية.

اليقظة والمثابرة

وأبدى الجراح ارتياحه للخطط الأمنية المتكاملة لكل قطاعات وزارة الداخلية الميدانية التي تسعى الى تحقيق الأمن الشامل من خلال الرؤية الأمنية لوزارة الداخلية للمرحلة المقبلة، مطالبا القيادات الأمنية بمزيد من اليقظة والمثابرة، معربا عن أمله في أن تكون هذه الأيام المباركة فرصة طيبة لمزيد من الالتزام من جانب المواطنين والمقيمين الكرام، فلا يكتمل الأمن إلا بتضافر الجهود جميعا.

وبعد أن تناول الجراح طعام الإفطار مع إخوانه وأبنائه قيادات وضباط وضباط صف وأفراد قطاع الأمن العام قام بجولة اطلع خلالها على غرفة العمليات التابعة للمديرية، مشيدا بجهود القائمين عليها ومطلعا على خطة انتشار الدوريات الأمنية ومناطق توزيعها مبديا ملاحظاته وتقديره لجهودهم المستمرة.

جنود للوطن

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري عن عميق الامتنان لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لحرصه على الالتقاء بإخوانه وبأبنائه منتسبي وزارة الداخلية في هذه الأيام من رمضان، مؤكدا انه وجميع القيادات الأمنية ورجال الأمن في مختلف القطاعات جنود للوطن كل في موقعه.

حضر الإفطار اللواء علي خالد الفارس مدير عام الإدارة العامة لمكتب الوزير، والعميد عادل الحشاش مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني.