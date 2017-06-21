أحمد خميس

في قضية لا تخلو من الطرافة، سجل وافد مصري في مخفر شرطة النعيم قضية سلب بالقوة، والطرافة ان القضية حدثت اعلى جسر للمشاة، وفي توقيت ما بعد الافطار بساعة، وهو توقيت يشهد كثافة بين المارة. وقال مصدر امني: ان مصريا من مواليد 1980 ويعمل مدرسا تقدم الى مخفر النعيم وابلغ عن تعرضه للسلب بالقوة من قبل 4 اشخاص مجهولين خلال سيره على جسر المشاة الواقع مقابل الدائري الرابع. واوضح ان الاشخاص شهروا في وجهه سلاحا ابيض (سكينا)، مهددين اياه بالنحر، فيما قام آخر بسلبه مبلغ 85 دينارا ولاذوا بالفرار الى جهة غير معلومة. وأمر وكيل النيابة بتسجيلها جناية تحت مسمى سلب بالقوة.

من جهة اخرى، من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد اليوم حكمها بدعوى دخول المجلس المتهم بها 70 مواطنا بينهم نواب حاليون وسابقون وناشطون ومواطنون، ما لم تقرر مد أجل الحكم فيها، وذلك بعدما قررت الجلسة الماضية حجزها للحكم بتاريخ اليوم.