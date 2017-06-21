هاني الظفيري - محمد الدشيش

فتحت اجهزة الداخلية والاطفاء تحقيقا للوقوف علي اسباب احتراق مقدمة مركبة رباعية فارهة. وقال مصدر امني ان التحقيق

سيكشف عما إذ كان الحريق متعمدا او بفعل تماس كهربائي، كان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقى بلاغا يفيد باندلاع حريق مركبة بمنطقة السالمية صباح امس، فتم توجيه مركز إطفاء السالمية الجنوبي الى موقع الحادث وتبين ان الجزء الأمامي للمركبة مشتعل بالكامل وقام رجال الإطفاء بمكافحة الحريق وحصره في اماكن محدودة لمنع وصول النيران الى باقي اجزاء المركبة حتى تم إخماد الحريق.

من جهة اخرى، اخمدت فرق الإطفاء حريقا محدودا اندلع في سكراب بساحة مكشوفة تقع في قسم الفحص الفني التابع لمرور محافظة العاصمة، من دون إصابات تذكر.