أحمد خميس

شرع رجال مباحث الأحمدي في البحث عن زوجة عراقية من مواليد 1998 بعد ان ابلغ زوجها عن اختفائها عن منزل الزوجية منذ الرابع من مايو الماضي وقال المبلغ في بلاغ تقدم به الى أحد مخافر الأحمدي ان زوجته لم يعثر عليها داخل منزل الزوجية وانه بحث عنها في اي مكان يمكن ان تتواجد فيه خاصة اقاربها لكنه لم يستدل على مكان وجودها، مشيرا الى ان هاتف زوجته أغلق منذ يوم اختفائها، وأعرب عن الزوج عن مخاوفه ان تكون زوجته قد تعرضت للأذى.

لافتا الى انه لا يوجد مبرر لأن تخرج زوجته ولا تعود اليه مرة اخرى، ولم يوضح الزوج ما اذا كان لديه أبناء من زوجته العراقية من عدمه.

من جهة أخرى، تقدم مواطن الى مخفر حولي وأبلغ عن ابنه البالغ من العمر 20 عاما حيث خرج قبل 5 أيام ولم يعد.