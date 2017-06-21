أحمد خميس

سجلت في مخفر السالمية قضية لا يمكن ان يتم وضعها تحت تصنيف «صدق أو لا تصدق»، نظرا لغرابة أحداثها، وحملت القضية كما جاء نصها «خطف ودخول مسكن بكسر الباب بقصد ارتكاب جريمة وتهديد بالقتل ومواقعة بالرضا». أما بطلة القضية أو المبلغة فهي وافدة عربية من مواليد 1983، قالت انها تقيم في السالمية وانها كانت في منزلها وفوجئت بمواطن من مواليد 1981 وبرفقته شقيقته التوأم، واللذين قاما بكسر باب المسكن وأشهرا سكينا في وجهها حسب تأكيدها، مشيرة الى انه كان داخل الشقة وافد من جنسيتها، وقام مقتحم الشقة بإجبار مرافقها على مواقعتها على حسب زعمها. هذا، وتم إخطار وكيل النيابة الذي أمر بتسجيل قضية. ورجح مصدر امني ان تكون هناك خلفية للقضية جار الوقوف عليها.