عبدالله قنيص ـ مشاري المطيري

أبلغ مصدر امني «الأنباء» بان قطاع التنفيذ الجنائي تلقى امس تقريرا بشأن احكام بالسجن صدرت بحق وافد سوري وقدرت بحوالي 193 عاما و8 أشهر على خلفية ارتكابه 51 واقعة سرقة لصالونات نسائية في مناطق الجابرية والسالمية وحولي وبنيد القار وصباح السالم.

وكان رجال المباحث الجنائية وازاء تضخم قضايا سرقات الصالونات النسائية في الفترة بين الساعة 1ـ4 فجرا وايضا خلال عطل نهاية الاسبوع، قاموا بتكثيف التحريات واقاموا كمائن حول عدد من الصالونات واسفرت هذه الجهود عن رصد اللص على مقربة من احد الصالونات ولكنه هرب على سيارة كان على متنها ليتم مطاردته وتوقيفه، وبالتحقيق معه اعترف بانه سوري ومخالف لقانون الاقامة وانه ارتكب 51 قضية سرقة وارشد عن مسروقات قام ببيعها، وعليه تمت احالته الى القضاء الكويتي واغلاق ملفات القضايا الـ 51 ليصدر القضاء حكمه القاضي بالحبس المشدد. يشار الى ان الحكم الصادر صادر عن محكمة اول درجة.