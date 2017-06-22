محمد الجلاهمة

انتقل عدد من رجال الادلة الجنائية الى ساحة ترابية مقابل نادي فروسية الفروانية لرفع الآثار من داخل مركبة قام لص مجهول بحملها على ونش على الأرجح حيث تعطلت من قائدها بفعل حدوث بنشر في احد اطاراتها على طريق كبد، وتبين ان المركبة تعرضت لتلفيات عديدة حيث قام الجاني بتجريدها من اطاراتها والرنجات والاكسسوارات وسجلت قضية سرقة عن طريق تحطم حرز في مخفر الأحمدي وحملت القضية رقم 37/2017 جنايات الأحمدي، وكان مواطن قد تقدم الى المخفر وأفاد بأن سيارته الرياضية تعرضت لبنشر في احد اطاراتها على طريق كبد، ونظرا لارتفاع درجات الحرارة آثر ان يتركها حتى فترة العصر ليصلح الإطار، ومضى بالقول توجهت إلى حيث تركت السيارة وإذ بي اكتشف أنها غير متواجدة حيث توجهت إلى عدة مناطق في محيط المركبة فوجدتها مقابل فروسية الفروانية وقد سرق منها 4 إطارات مع الرنجات وعلامتي السكان والجير وقطعة بلاستيكية تحت السكان بالاضافة الى فوانيس المركبة وقطعتي نيكل جانبية كما حدث إتلاف كامل لداخل المركبة وكسر بالزجاج.