ألسنة اللهب والدخان رصدا من عدة كيلو مترات

هاني الظفيري

التهمت النيران كمية كبيرة من الاعلاف بعد ان شب حريق فجر امس في مزرعة بمنطقة السالمي، وهرع رجال الاطفاء لمكافحة النيران والحد من انتشارها فيما شوهدت ألسنة اللهب على بعد عدة كيلو مترات.



وكان مركز عمليات الادارة العامة للاطفاء قد تلقى بلاغا بعد منتصف ليل اول امس الثلاثاء، فهرع على اثره رجال اطفاء مراكز الجهراء الحرفي والسالمي والعارضية والاسناد وتم الحاق صبحان والسالمية الجنوبي بقيادة مدير اطفاء محافظة الجهراء العميد محمد الكندري وبحضور جميع رؤساء المراكز المشاركة، ويتبين أن الحريق نشب في مخازن اعلاف وعدد من المركبات التي تستخدم في نقلها قريبة من طريق السالمي السريع، حيث بلغت مساحة الحريق 7000 متر مربع تقريبا، وقام رجال الاطفاء بتشكيل مجموعات لمحاصرة النيران من عدة جهات لعدم انتشارها وباستخدام الجرافات لعمليات العزل المكثفة، خاصة ان قوة الرياح كانت تساعد في سرعة الاشتعال وتمكن رجال الاطفاء من اخماد الحريق بوقت قياسي بدون خسائر بشرية، واقتصر الحريق على الماديات، وتواجد في الموقع رجال الامن والطوارئ الطبية وفتحت الادارة العامة للاطفاء تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.