أحمد خميس

سجلت في مخفر منطقة الرميثية قضية نصب واحتيال فيما سجلت في مخفر اليرموك قضية ربا فاحش حيث تعلقت القضية الاولى بشقة سكنية والأخرى بربا فاحش. وبحسب مصدر أمني فإن مواطنا من مواليد 1982 يسكن في القرين تقدم الى مخفر الرميثية ببلاغ اتهم فيه إحدى شركات إدارة المشاريع بالنصب والاحتيال عليه، حيث اتفق معها على شراء شقة وقام بدفع العربون في أحد فنادق منطقة البدع، وأرفق ببلاغه كافة الأوراق والمستندات التي تؤيد ادعاءه.

وفي القضية الثانية قدم محام بصفته وكيلا عن مواطنة بلاغا الى مخفر اليرموك أفاد فيه بتعرض موكلته لربا فاحش واتهم 3 مواطنين بارتكاب الجريمة، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.