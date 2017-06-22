عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي بالحبس 4 سنوات لضابط في إدارة القوات الخاصة ونجليه، وقضت مجددا بتقرير الامتناع عن النطق بعقابهم لقيامهم بكسر أنف جارهم خلال مشاجرة بين بعضهم البعض.



وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم دخول مسكن والاعتداء بالضرب وإحداث عاهة مستديمة.

وتعود وقائع الدعوى إلى حدوث اختلاف بين المتهمين الجيران بسبب مواقف المركبات أمام منزليهما، وقام المتهمان بالطرف الآخر بدفع الضابط الأمر الذي أثار حفيظة نجليه فقاما باقتحام ديوانية جيرانهما في محاولة للانتقام لوالدهما، وقاما بالاعتداء بالضرب عليهما وإحداث كسر بأنف أحدهما وتعريض آخر لإصابات متفرقة.

ووسط اتهام المجني عليهما للضابط بالاشتراك في الجريمة ونفي الأخير، تمت إحالة الأولين إلى محكمة الجنح بتهمة الضرب على نحو محسوس بعد اتهامهما من قبل نجلي الضابط بتبادل الضرب إلا أنهما حصلا على حكم ببراءتهما.