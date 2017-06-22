عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة الجنايات قبل قليل حكما بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للمقيمة اللبنانية المتهمة بقتل والدتها البالغة 61 عاما، وذلك بعدما عدلت وصف الاتهام من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت.

وأحالت النيابة العامة المتهمة البالغة 40 عاما إلى المحاكمة بتهمة قتل والدتها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك خلال شهر سبتمبر من العام الماضي داخل مسكنهما في منطقة كيفان.

وكانت المتهمة قد أبلغت عن وفاة والدتها طبيعيا، وعند رفع الجثة تبين من خلال المعاينة والتحريات وجود شبهة جنائية بالواقعة، وبتكثيف التحريات اعترفت المتهمة بإقدامها على ضرب والدتها بعنف بسبب خلافات عائلية، ومنها امتناعها عن زيارة قبر والدها الذي تحبه كثيرا، غير أنها أنكرت تهمة القتل العمد، لافتة إلى أنها لم تقصد إزهاق روح والدتها.