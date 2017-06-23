أحمد خميس

ألغت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي برفض دعوى فتاة «مذيعة تلفزيونية» طالبت برفع أمر منع السفر عنها، وقضت مجددا بإلغاء الأمر واعتباره كأن لم يكن. وكانت المذيعة عبر محاميها عذبي النمران طالبت بإلغاء أمر رفع السفر عنها بعدما وضع عليها إثر مديونية لرجل أعمال خليجي.

وذكر وكيل الفتاة المحامي النمران أن المحكمة استجابت لدفوعه والتي أكد خلالها أن أمر المنع لم يستوف شرائط صحته حيث إن الدين الصادر بموجبه أمر المنع غير محقق الوجود ومتنازع عليه كونه صادرا بتوقيع مزور لموكلته.

وبحسب ما خلصت اليه التحقيقات حسب مصدر امني فإن رجل الاعمال عمد الى تزوير توقيعها ليجبرها على الزواج به بعد ان رفضته وتزوجت من آخر مما جعله يفكر في الانتقام بهذه الطريقة.