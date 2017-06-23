أحمد خميس

شهد سكراب الخشب في منطقة أمغرة مشاجرة دامية أسفرت عن إصابات قطعية وطعنات لـ 6 من المتشاجرين منهم 3 مواطنين وشخصان من غير محددي الجنسية وسادس نقل الى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج ولم يستدل على جنسيته.

وبحسب مصدر أمني فإن عمليات الداخلية تلقت اشارة هاتفية بوقوع مشاجرة عنيفة في سكراب الخشب بأمغرة وان المصابين الدماء تنزف بغزارة منهم، وانتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ ولم يعثر على أي من المتشاجرين وبعد لحظات وردت إشارة من محقق مستشفى الجهراء بوصول 6 مصابين وعلى الفور توجه إلى المستشفى عدد من رجال الأمن وتبين ان الأول كويتي الجنسية مصاب بجرح قطعي على مقربة من الجفن الأيمن وكدمة في الرأس وتورم بالشفة، والثاني كويتي وإصابته جرح قطعي بالرأس بطول 5 سم، والثالث كويتي مصاب بجرح قطعي بأسفل الفخذ الأيمن بطول 2 سم، والرابع بدون اصابته جرح قطعي في الظهر وأعلى الكتف وسحجات، والخامس بدون عمره 24 عاما واصابته جرح قطعي طوله 3 سم بالبطن وخدوش بالظهر، وسادس اسعف الى مستشفى الفروانية بإصابات بليغة وجار الوقوف على اسباب المشاجرة الدامية.

وبحسب المصدر فإن المشاجرة استخدمت فيها السكاكين والعجرات.