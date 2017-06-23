أحمد خميس

شرع رجال مباحث الجهراء في البحث عن شخص يرجح انه مواطن وذلك من خلال رقم هاتفه الذي أرفقته المجني عليها، وجاء اجراء مباحث الجهراء عقب تأكيد المبلغة انها استدرجت الى منزل المدعى عليه بعد ان تعرفت عليه بدعوى الزواج حيث أوهمها بأن والدته تلفظ انفاسها الاخيرة، ويريد ان تبارك زواجهما قبل ان تموت.

واضافت: ذهبت الى منزله واذا بي لم اجد احدا في المنزل وقام المدعى عليه بافتراسي.

هذا، وقدمت المبلغة تقريرا طبيا يؤكد ما ذهبت اليه في اقوالها، مشيرة الى ان واقعة الاعتداء عليها حدثت يوم الأحد الموافق السادس عشر من الشهر الماضي. يشار الى ان المجني عليها تعمل موظفة في وزارة مهمة.