هاني الظفيري - أحمد خميس

تمكن رجال الرقابة والتفتيش بالتعاون مع رجال المباحث الجنائية - قسم الجرائم الالكترونية من ضبط عسكري في أحد قطاعات الوزارة ضرب وافداً وقام بتصوير عملية اعتداء على أحد الموقوفين بضربه على «قفاه» ونشر المقطع وفتاة يعرفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم رفع تقرير بالواقعة. وقال مصدر أمني، إن أجهزة وزارة الداخلية تمكنت من ضبط العسكري بسرعة كبيرة، خاصة عقب تداول المقطع الذي قام به العسكري بنشره،

واعتبر المصدر ان التصرف الذي صدر عن العسكري غير لائق ويسيء الى رجال الداخلية، منوها الى أن الداخلية حذرت منتسبيها من الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصرفات غير أخلاقية حيث يعرضون أنفسهم الى المساءلات القانونية، والبعض منهم تعرض الى التسريح من شرف الخدمة بسبب الأفعال التي يقدمون على ارتكابها من أفعال فاضحة وأخرى مشينة، ورجح المصدر ان يحال العسكري الى المحكمة التأديبية لاتخاذ ما يلزم من إجراء يتناسب مع الفعل الذي ارتكبه، الى جانب توجيه تهمة اساءة استخدام وسائل التواصل.

ولاحقا علمت «الأنباء» ان العسكري المتهم يعمل في قطاع حدودي وانه كان في زيارة لأحد اصدقائه في مخفر بمحافظة الفروانية، وان زميل العسكري المتهم الرئيسي قام بضرب أحد النزلاء وصور مقطعا وأرسله إلى صديقته التي قامت بنشر المقطع.

واكد المصدر ان إجراءات ستتخذ مع العسكري الآخر الذي سمح للمتهم الرئيسي بارتكاب واقعة الاعتداء.